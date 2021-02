Leiche an Feldweg in Tangstedt gefunden - Gewaltverbrechen?

Anzeige

Anzeige

Tangstedt. An einem Feldweg nahe der Bundesstraße 432 in Tangstedt (Kreis Stormarn) ist am späten Mittwochnachmittag eine Leiche gefunden worden. Bei der Toten dürfte es sich laut Polizei um eine 84 Jahre alte Frau handeln, die seit dem Wochenende in Norderstedt vermisst wurde. Es gebe Anzeichen, dass die Frau durch Gewalteinwirkung gestorben sei. Aber: „Die rechtsmedizinische Untersuchung steht noch aus“, sagte Sprecher Matthias Felsch den Lübecker Nachrichten (LN). „Mit einem Ergebnis ist frühestens Freitag zu rechnen.“

Hintergründe, zum Beispiel über die Auffindesituation der Leiche oder mögliche Motive, geben die Beamten noch nicht bekannt. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Kiel haben die Ermittlungen übernommen.