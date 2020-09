Lego verzichtet bei Verpackung zukünftig auf Plastik

Anzeige

New York. Nach Bitten von Kindern verzichtet der Spielzeughersteller Lego künftig auf Plastiktüten in seinen Baukästen. Die genoppten Bausteine würden künftig in Papiertüten gefüllt, teile das dänische Unternehmen am Dienstag mit.

Diese ließen sich leichter öffnen und könnten recycelt werden. “Wir haben einige Zeit nach Alternativen gesucht und die Leidenschaft und die Ideen der Kinder haben uns angespornt, mit Veränderungen zu beginnen”, sagte Lego-Vorstandschef Niels B. Christiansen.

Lediglich zwei Prozent der Bauteile aus Zuckerrohr produziert

Die Umstellung soll im kommenden Jahr beginnen und in fünf Jahren abgeschlossen sein. Die Legobausteine selbst werden allerdings weiter aus Plastik hergestellt.

Dafür hat die Firma bislang keine haltbare Alternative gefunden. Lediglich rund zwei Prozent der Bauteile werden aus Zuckerrohr produziert, unter anderem Büsche und Bäume.