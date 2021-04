Lecks an Abwasserbecken in Florida: Angst vor Dammbruch wächst

Anzeige

St. Petersburg. An einem vom Bersten bedrohten großen Abwasserbecken in Florida ist nach Behördenangaben ein mögliches zweites Leck entdeckt worden. Der Abgeordnete Vern Buchanan, der das betroffene Gebiet am Montag mit einem Hubschrauber besichtigte, sagte, zur Eindämmung der Gefahr seien auch die Bundesumweltbehörde und die Nationalgarde im Einsatz. „Ich glaube, wir machen Fortschritte“, sagte Buchanan.

Dammbruch könnte zu Umweltkatastrophe führen

Falls an dem 33 Hektar großen und acht Meter tiefen Becken in der Region Tampa Bay ein Dammbruch auftritt, würden Millionen Liter mit Phosphor und Stickstoff belasteten Abwassers aus einer alten Düngemittelfabrik in Piney Point Straßen und Felder überfluten, teilten die Behörden mit. Floridas Gouverneur Ron DeSantis erklärte den Notstand. Dadurch wurden mehr Pumpen und Kräne an das Becken beordert.

Im Falle eines totalen Bruchs der Beckenwand könnte dies eine bis zu sechs Meter hohe Flutwelle auslösen, warnte der Verwaltungschef des Bezirkes, Scott Hopes. Die Befürchtung sei zudem, dass ein Kollaps dieses Reservoirs andere Becken mit gefährlicheren Rückständen in dem Areal in Mitleidenschaft ziehen könnte. In der nicht besonders dicht besiedelten Umgebung wurden bereits rund 300 Häuser geräumt und eine Autobahn teilweise gesperrt. Etwa 350 Häftlinge eines nahe gelegenen Gefängnisses seien in die oberen Stockwerke verlegt worden, berichteten örtliche Medien.

Der Versuch, das erste Leck abzudichten, scheiterte

Am Freitagabend scheiterte ein Versuch, das Leck mit Steinen und anderen Materialien abzudichten. Die Arbeiten konzentrierten sich darauf, das belastete Wasser in die Bucht von Tampa abzupumpen, was dort allerdings zu einem Fischsterben und einer Algenblüte führen könnte.

Der Riss in dem etwa 33 Hektar großen und acht Meter tiefen Becken war bereits vergangene Woche festgestellt worden.