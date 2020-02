Lebensgefährliche Aktion: Autos driften auf belebter Kreuzung in Berlin

Anzeige

Auf dem Video, das in sozialen Medien bereits tausendfach aufgerufen wurde, ist eine belebte Kreuzung zu sehen. Dann fährt eine schwarze Limousine mit hoher Geschwindigkeit in die Kreuzung, driftet mit qualmenden Reifen mehrfach um die eigene Achse. Dann gibt der Fahrer eines zweiten Autos, das auf dem Mittelstreifen steht, Gas und driftet ebenfalls in die Kreuzung und in den Gegenverkehr. Andere Autos müssen scharf abbremsen oder ausweichen, am Rande sind Fußgänger zu sehen, die erschreckt von der Fahrbahn zurücktreten. Angefeuert werden die Fahrer von einem Mann, der eine türkische Fahne schwingt und anschließend in eines der Autos springt.

Kann mal jemand mitzählen, wieviel Straftaten hier passieren?https://t.co/0lKAcTzUVv pic.twitter.com/gzBx2gGwqR — Axel Lier ✏️ (@Reporter_Flash) February 12, 2020

Abgespielt hat sich die lebensgefährliche Aktion am Dienstagabend mitten im Feierabendverkehr vor dem Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin, berichtet die „B.Z.“. Inzwischen ermittelt auch die Polizei: „Wir haben das Video zugespielt bekommen“, sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen dem „Tagesspiegel“. Anzeige habe bislang aber niemand erstattet, erst nach Veröffentlichung des Videos seien noch einige „Hinweise“ eingegangen, berichtet die Zeitung.

Doch haben sich die Fahrer strafbar gemacht? Zumindest Verkehrsbehinderung könne den Fahrern vorgeworfen werden, berichtet der „Tagesspiegel“ unter Berufung auf die Polizei. Ob auch eine Straftat, also Verkehrsgefährdung, nachgewiesen werden könne, müssten nun die Ermittlungen ergeben.

RND/seb