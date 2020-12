Lawinenunglück in Österreich: Hund findet toten 61-Jährigen

Anzeige

Anzeige

Stuben am Arlberg. Bei einem Lawinenunglück in Österreich ist ein Skitourengeher gestorben. Der 61-Jährige löste bei der Abfahrt ein Schneebrett aus, das ihn 400 Meter mitriss und verschüttete, wie die Polizei in Vorarlberg am Dienstag mitteilte.

Zwei Snowboarder, die ebenfalls auf der Skitour unterwegs waren, suchten den Lawinenkegel laut Polizeiangaben mit ihren Suchgeräten ab, fanden jedoch niemanden.

61-Jähriger drei Meter tief verschüttet

Die alarmierte Bergrettung war mit 56 Einsatzkräften und sechs Lawinenhunden im Einsatz. Der Lawinenhund „Buddy“ ortete den Verschütteten schließlich. Nach mehreren Stunden unter drei Metern Schnee konnte der 61-Jährige am Montag nur noch tot geborgen werden.