Lawinenabgang am Feldberg: Bergwacht sucht nach zwei Vermissten

Feldberg. Nach einer Lawine am Feldberg hat die Bergwacht Hochschwarzwald am Sonntagabend nach Verschütteten gesucht. Schon zuvor sei in einer „sehr steilen Rinne“ zwischen Seebuck-Gipfel und Feldsee eine Frau abgestürzt oder in ein Schneeloch gestürzt, sagte ein Bergwacht-Sprecher. Ihr Begleiter oder ihre Begleiterin sei nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben.

Dann sei die Lawine abgegangen, die nun die Bergungsarbeiten erschwere. Der Einsatz werde sich voraussichtlich bis in die späten Abendstunden ziehen, hieß es.