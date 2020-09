Lauter Knall schreckt Paris auf: Entwarnung von der Polizei

Anzeige

Paris. In Paris hat ein lauter Knall die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt am Mittwochmittag aufgeschreckt. Die Pariser Polizei gibt via Twitter allerdings Entwarnung: Es habe keine Explosion gegeben, so die Beamten. “Es ist ein Kampfflugzeug., das die Schallmauer durchbrochen hat.” Die Polizei bittet Anwohner, wegen des Knalls nicht die Notfallleitungen zu blockieren.

Die Polizei sagte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zunächst, sie hätte den Knall auch gehört, aber bisher keine weiteren Erkenntnisse. Das Geräusch war in mehreren Teilen der Stadt deutlich zu hören und zu spüren - ein dpa-Reporter berichtete von einer Druckwelle im Süden der französischen Hauptstadt. Medien zufolge hörte man das Geräusch auch in den Vorstädten

Auch bei der aktuell laufenden French Open war der Knall zu hören, wie Videoaufnahmen zeigen.

Paris und Frankreich sind immer wieder Ziele von Terroranschlägen, erst in der vergangenen Woche hatte ein Mann Journalisten mit einem Messer attackiert.