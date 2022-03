Vermeintliche Detonationen in Baden-Württemberg: Abfangjäger verursachten Überschallknall

Anzeige

Zwei laute Explosionsgeräusche haben am Freitagnachmittag Menschen in Teilen Baden-Württembergs aufgeschreckt - nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine gingen zahlreiche Anrufe bei der Polizei ein. Die Erklärung: Grund war der Überschallknall zweier Flugzeuge.

Zu den Detonationsgeräuschen war es nach Angaben der Polizei Ludwigsburg gegen 14.10 Uhr gekommen, zu hören waren sie auch in Stuttgart und Karlsruhe. Bei der Polizei gingen daraufhin zahlreiche Anrufe ein. Die konnte das Rätsel schnell lösen: Es habe sich um den Überschallknall zweier Flugzeuge gehandelt, es habe keine Gefahrensituation bestanden, heißt es in einer Mitteilung.



Die Deutsche Flugsicherung in Karlsruhe bestätigte der Zeitung „Badische Neueste Nachrichten“ ebenfalls, dass es ein Überschallknall war: „Es waren zwei Abfangjäger im Einsatz in etwa sieben Kilometern Höhe.“

Ein Sprecher der Luftwaffe sagte der Zeitung, dass zuvor ein Flugzeug ohne Funkkontakt in den deutschen Luftraum eingedrungen sei, daraufhin seien zwei Abfangjäger in Neuburg an der Donau gestartet. „In solchen Fällen muss es natürlich schnell gehen, dabei kann es dann eben zum Überschallknall kommen“, sagte der Sprecher der Zeitung. Diese seien in einem 80-Kilometer-Radius hörbar.

Laut „Badische Neueste Nachrichten“ soll es sich bei dem Flugzeug um einen Linienflug aus Italien gehandelt haben.