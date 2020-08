Lastwagenfahrer fährt Mann an - und flüchtet

Anzeige

Anzeige

Berlin. Ein Fußgänger ist in Berlin-Charlottenburg von einem rangierenden Lastwagen angefahren und verletzt worden. Der 63-Jährige lief am Freitagnachmittag aus seinem Wohnhaus am Reichweindamm, als der dunkle Kastenwagen rückwärts in die Grundstückseinfahrt gefahren sein soll, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Laster soll den Mann angefahren haben, wodurch dieser stürzte und sich verletzte. Er kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer flüchtetet mit dem Lastwagen unerkannt vom Unfallort.