Lastwagen fährt rückwärts: 93-jährige Fußgängerin getötet

Anzeige

Anzeige

Berlin. Eine 93 Jahre alte Frau ist in Berlin von einem rückwärts fahrenden Lastwagen erfasst und getötet worden. Der Lkw-Fahrer war Dienstagmittag auf dem Heidemühler Weg im Ortsteil Baumschulenweg unterwegs, als die Seniorin aus einer Einfahrt auf die Straße ging.

Frau stirbt am Unfallort

Sie habe so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch am Unfallort gestorben sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 52 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.