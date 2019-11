Laster kollidiert mit Tieren: Drei tote Pferde auf der Autobahn

Anzeige

Gießen. Drei freilaufende Pferde sind am Dienstag von einem Lastwagen auf der Autobahn 45 in Hessen erfasst worden. Die Tiere waren am frühen Morgen in einer Sechser-Gruppe auf die Autobahn bei Gießen in Richtung Wetzlar gelaufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zwei der Pferde starben sofort, ein drittes Pferd sei durch die Kollision mit dem 40-Tonner schwer verletzt worden. Die Polizei musste das Tier nach eigenen Angaben vor Ort erschießen. Der 46 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Der Rest der Truppe habe die A45 unverletzt verlassen können. Wohin die Pferde liefen, sei noch unklar. "Wir sind noch auf der Suche", sagte ein Polizeisprecher. Gekommen waren die Tiere von einer nahe gelegenen Weide, von der sie ausgebüxt waren, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei berichtete.

Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 10.000 Euro. Die Fahrbahn der A45 wurde kurzzeitig für die Bergung der Pferde gesperrt.

RND/ dpa