Langsame Öffnung: Mallorcas Gastronomen hoffen auf die Rückkehr der deutschen Touristen

Palma. Beatrice Ciccardini (65) weist eine Gruppe von fünf Touristen darauf hin, dass sie nicht zusammen an einem Tisch sitzen können – nur vier sind laut Vorgaben der Regierung erlaubt. Sie müssen sich auf zwei Tische aufteilen, anders geht es nicht. Auch vor ihrer Kneipe „Zur Krone“ an der Playa de Palma auf Mallorca sind Regeln auf einer Tafel niedergeschrieben: „Bitte Hände desinfizieren bei Toilettengang“ steht da unter anderem.

Im „Deutschen Eck“, einem Gasthaus, das nur 300 Meter Fußweg davon entfernt liegt, weisen ebenfalls Schilder auf die Maskenpflicht hin, die in Mallorca sowohl in Innenräumen als auch draußen gilt – ausgenommen ist nur der aktuell noch sehr leere Strand. Sogar am Tisch im Lokal dürfen die Gäste den Mundschutz erst abnehmen, wenn Getränke oder Essen auf dem Tisch stehen. Warten sie noch darauf, muss sie aufgesetzt bleiben.

Video Gastronominnen auf Mallorca sind froh über Tourismus 2:11 min Beatrice Ciccardini und Feli Bohrmann sind Gastronominen auf Palma de Mallorca und erleichtert darüber, dass jetzt wieder Touristen kommen können. © RND, Hannah Scheiwe

„Fangen sie eher an und trinken Sie schneller!“

Nicht weit entfernt von dem „Maskenpflicht“-Schild hängt aber auch noch ein anderes: „Bitte unterstützen Sie uns, fangen sie eher an und trinken Sie schneller!“. Ein scherzhafter Appell zum Konsum, der einen ernsthaften Hintergrund hat. Denn die Gastronomie auf der Insel, die vom Tourismus lebt, ist in der Krise – und setzt alle Hoffnung auf die Urlauber aus Deutschland, die seit dem 14. März wieder auf ihre Lieblingsinsel dürfen, ohne danach in Quarantäne zu müssen. Mallorca gilt seitdem nicht mehr als Risikogebiet. Die Coronavirus-Sieben-Tage-Inzidenz bewegt sich dort seit einiger Zeit um die 20 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Dieses Schild hängt im Lokal „Deutsches Eck“ auf Mallorca. © Quelle: Hannah Scheiwe

Seit Anfang März bereits dürfen die Lokale auf Mallorca wieder öffnen, bis 17 Uhr allerdings nur, mit reduzierter Tischbelegung – danach ist noch Takeaway erlaubt. Ein Gang durch die Straßen rund um die Playa de Palma zeigt aber: Fast alles ist hier noch dicht, nur wenige Läden haben für die Gäste geöffnet. Die meisten warten noch, dass tatsächlich mehr Urlauber anreisen – noch ist es ruhig hier. Eines der offenen Lokale ist das „Zur Krone“ von Beatrice Ciccardini und ihrem Geschäftspartner Christian Lafourcade. „Wir hatten immer offen, wenn es erlaubt war“, sagt sie im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Mehrfache Schließungen und Öffnungen der Lokale 2020

Es war ein Auf und Ab im vergangenen Jahr: Mitte März 2020 wurde erstmals der Ausnahmezustand in ganz Spanien ausgerufen, bis in den Mai hinein mussten die Lokale schließen. Zwischen Mitte Juli und Mitte Oktober 2020 wurde nach Straßenpartys explizit der Ballermann von der Regierung in den Lockdown geschickt, andere Restaurants und Kneipen durften unter Auflagen – unter anderem mit zwischenzeitiger Beschränkung auf den Außenbereich – noch weitermachen. Anfang diesen Jahres kam dann mit der zweiten Welle auch der zweite Lockdown. Im Januar und Februar mussten auf Mallorca wegen der hohen Infektionszahlen die Lokale wieder schließen. Bei dem Hin und Her machten manche Restaurants und Bars zwischendurch gar nicht erst wieder auf, das „Zur Krone“ hingegen schon – mit reduziertem Personal.

Video Im Video: Deutsche Touristen auf Mallorca trotz Corona-Sorgen – so ist die Lage auf der Ferieninsel 4:33 min Deutsche Urlauber auf Mallorca – zwischen Urlaubsflair und Corona-Sorgen. Reporterin Hannah Scheiwe ist vor Ort und liefert im Video einen Lagebericht. © RND

„Wir haben immer aufgemacht, weil Christian sowieso da ist und den Laden schmeißt“, sagt Ciccardini, die vor Jahrzehnten aus der Schweiz erst aufs spanische Festland und dann nach Mallorca auswanderte, über ihren Geschäftspartner. Außerdem sei immer ein Koch im Dienst gewesen, jetzt seien es wieder zwei. Die anderen Mitarbeiter der Bar, normalerweise sind es der Wirtin zufolge insgesamt immer sieben bis acht, sind noch in Kurzarbeit. Noch sind nicht wieder genug Touristen da, um sie wieder zurückzuholen.

Und auch für Ostern erwartet die 65-Jährige keinen „Ansturm“, wie er verkündet wird – Airlines wie Eurowings haben ihr Flugangebot auf die Insel aufgestockt, nachdem Deutschland die Balearen von der Risikogebietsliste entfernt hat. „Jeden Tag kommen mehr Touristen aus Deutschland, aber es ist kein Vergleich zu anderen Jahren“, meint die Wirtin. Genaue Zahlen über die Touristen, die jetzt kommen, gibt es noch nicht. Doch nennt der Hotelierverband FEHM eine Auslastung der aktuell 49 geöffneten Hotels von 10 bis 15 Prozent.

„Zur Krone“-Wirtin freut sich auf deutsche Touristen

Aber Ciccardini freut sich auf die deutschen Touristen, die kommen – wie die meisten Gastronomen auf der Insel. Sie können es sich nicht leisten, sich Sorgen um möglicherweise wieder ansteigende Corona-Zahlen durch deutsche Urlauber zu machen, und blicken deshalb optimistisch auf das Geschehen. Anders ist das in Deutschland, wo die Bundesregierung dringend vom Mallorca-Urlaub an Ostern abrät.

„Ich habe keine Sorge, dass durch deutsche Touristen die Zahlen hochgehen“, meint die „Zur Krone“-Inhaberin und verweist unter anderem auf den PCR-Test, den die Deutschen vor Abflug machen müssen. Damit ist sie nicht die einzige: Auch Tina Frackowiak, Mitarbeiterin im Steakhouse „mama muú“ um die Ecke, nennt das als Grund für ausbleibende Sorgen, genauso wie Rafael Szpak, der an 32 Standorten auf der Insel Eisläden betreibt. Dass ein PCR-Test natürlich hilft, aber trotzdem nur eine Momentaufnahme ist und keine absolute Sicherheit gewährt, blenden sie dabei offenbar aus.

Feli Bohrmann vor ihrem Lokal „Deutsches Eck“ auf Mallorca. © Quelle: Hannah Scheiwe

„Wir freuen uns auf die Touristen und hoffen, dass sich alle an die Regeln halten“, sagt auch Feli Bohrmann, die gemeinsam mit ihrem Mann das „Deutsche Eck“ betreibt, dem RND. Aktuell täten das ihrer Meinung nach auch alle. Und in ihrer Gastronomie ist tatsächlich schon wieder einiges los, immer wieder muss sie das Gespräch unterbrechen, um Gäste zu bedienen. Auch wenn auf der Insel aktuell wohl kaum klassische Partytouristen sind, steht hier schon bei dem ein oder anderen am Mittag ein Bier auf dem Tisch.

„Die Gäste müssen sich an die Vorschriften halten“

Auch Frackowiak bedient im „mama muú“ schon wieder Leute seit Anfang März. Die Deutsche, die seit 2016 auf Mallorca lebt, meint gegenüber dem RND: „Die Gäste müssen sich an die Vorschriften halten.“ Sie erzählt, dass das bisher aber auch gut klappe – und dass es auch ab und zu unangekündigte Kontrollen in den Lokalen gebe.

Vielleicht helfen die vielen Hinweisschilder in den Läden also wirklich. Jedenfalls wird deutlich: Auch wenn sich die Inselgastronomen auf den ersten Blick nicht die größten Sorgen darum machen, dass die Inzidenz wieder steigen könnte, machen sie sich doch Sorgen um ihre Geschäfte – und versuchen auch deshalb dafür zu sorgen, dass sich alle an die Regeln halten.