Lange Bisswunden: Neunjähriger in Florida von Hai attackiert

Miami Beach. Es ist ein wirkliches Wunder, dass der Familienurlaub in Florida für den neunjährigen Jay Weiskopf nicht tödlich endete. Der Junge wurde im hüfttiefen Wasser am Strand von Miami Beach von einem Hai attackiert. Seine Eltern veröffentlichten Fotos der Verletzungen, um andere vor einem ähnlichen Schicksal wie das ihres Sohnes zu warnen.

Mutter Kristine Weiskopf hielt sich bei dem Vorfall am Sonntag nur rund einen Meter von ihrem Sohn entfernt auf, als der in den Wellen planschte. „Das Wasser war nicht einmal einen Meter tief, und Jay hat meine Hand gehalten. Plötzlich fiel er auf den Bauch und sagte ‚Aua‘. Als ich ihn hochzog, fehlte ein großes Stück Haut von seiner Schulter und er blutete stark“, sagte sie dem US-Sender ABC. Sie sah dann noch, wie ein rund anderthalb Meter langer Hai von ihr wegschwamm. Die Mutter nahm ihren weinenden Jungen auf den Arm und rannte an den Strand, wo die Strandwacht einen Rettungswagen rief. Der brachte den Drittklässler in das Jackson-Memorial-Krankenhaus.

Mutter Kristine Weiskopf: „Sie mussten seine Wunde mit 20 Stichen nähen. Dazu hatte er noch Dutzende Bisswunden am Arm und der rechten Seite seines Oberkörpers. Mein Kind ist völlig traumatisiert.“ Von der Familie veröffentlichte Fotos zeigen die Verletzungen.

Vater Ren Weiskopf zeigte sich gegenüber der ABC-Lokalstation dankbar, dass der Haiangriff keine noch schlimmeren Folgen hatte: „Wir können unseren Sohn mit nach Hause nehmen. Er wird wieder gesund und wir danken Gott dafür.“

Weltweit am meisten Haiangriffe in Florida

Nirgendwo auf der Welt gibt es mehr Haiangriffe auf Menschen als in Florida. 2020 waren es laut einer Studie der Universität von Florida 16 Vorfälle, in den gesamten USA 33. Weltweit wurden 57 Haiattacken gemeldet.