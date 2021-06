Landkreis Schaumburg: Patientin stirbt nach Feuer in Klinik – 160 Menschen evakuiert

Anzeige

Bad Eilsen. In der Nacht zum Montag ist in der Bückeburgklinik im Landkreis Schaumburg ein Feuer ausgebrochen, bei dem eine Patientin gestorben ist. Das berichten die „Schaumburger Nachrichten“. In dem Zimmer der Frau soll das Feuer um 3.58 Uhr ausgebrochen sein.

Die alarmierten Einsatzkräfte retteten die Frau aus dem verqualmten Zimmer und versuchten, sie wiederzubeleben. Doch die Frau sei noch an der Einsatzstelle verstorben. Weitere Rettungskräfte evakuierten die 160 Patientinnen und Patienten der Fachklinik für Orthopädie, Rheumatologie und Innere Krankheiten in Bad Eilsen.

100 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Etwa 100 Feuerwehrleute aus den umliegenden Feuerwehren halfen bei der Evakuierung – gerade bei Menschen, die nicht gut zu Fuß waren. Busse der Lebenshilfe boten den Wartenden einen warmen und trockenen Platz in der Nacht an.

Noch ist unklar, weshalb das Feuer in der dritten Etage ausgebrochen sei. „Den ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt an einem Mobiltelefon das Feuer ausgelöst haben“, zitieren die „Schaumburger Nachrichten“ die Oberkommissarin Julia Haase.