Landkreis Nordsachsen hebt Corona-Lockerungen nach nicht einmal zwei Wochen auf

Leipzig. Der Landkreis Nordsachsen macht die erst am 15. Februar erlassenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder rückgängig: Weil der Inzidenzwert fünf Tage in Folge über 100 geblieben ist, muss die Allgemeinverfügung mit den Lockerungen am Freitag gemäß sächsischer Schutzverordnung wieder aufgehoben werden. Ab Samstag gelten dann wieder strenge Corona-Regeln wie die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer.

Nordsachsen: Laut Gesundheitsamt häufen sich Fälle in Kitas und Schulen

„Wir können zwar nahezu ausschließen, dass die Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen für das Ansteigen des Inzidenzwertes in unserem Landkreis verantwortlich sind“, sagte Nordsachsens Landrat Kai Emanuel der Leipziger Volkszeitung (LVZ). „Nichtsdestotrotz müssen wir uns an die Regeln halten.“

Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes lässt sich der aktuelle Anstieg der Corona-Fälle in Nordsachsen auf Kitas zurückführen. Und auch an Schulen treten immer wieder Einzelfälle auf. Bleibt der Inzidenzwert Anfang März fünf Tage in Folge über 100, droht die Schließung der Schulen und Kitas.