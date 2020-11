Lamborghini mit 610 PS: Polizei transportiert Spenderniere im Supersportwagen

Anzeige

Rom. Wenn jede Minute zählt, scheint die Polizei in Italien gut gerüstet zu sein: Um eine Spenderniere aus dem norditalienischen Padua in die fast 500 Kilometer entfernte Hauptstadt Rom zu bringen, nutzten Beamte jetzt einen Lamborghini Huracán - der rund 610 PS starke Supersportwagen erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 300 Stundenkilometern.

Die Polizei dokumentierte den knapp dreistündigen Transport selbst in einem unter anderem bei Twitter veröffentlichten Video. Dort ist die durchaus rasante Fahrt des in den Polizeifarben Blau und Weiß lackierten Lamborghini sowie die Ankunft der wertvollen Fracht an der Gemelli-Klinik in Rom zu sehen. Transportiert wurde die Spenderniere in einer Kühlbox im Frontkofferraum des Supersportwagens.

„Um ein Leben zu retten, braucht man keine Superkräfte - Solidarität, Technologie und Effizienz helfen ebenfalls“, schreibt die Polizei in dem Tweet. Der Supersportwagen sei genau für solche Fälle angeschafft worden, berichtet die Zeitung „Il Mattino di Padova“. An Bord befände sich neben einer Kühlbox für Organe auch ein Defibrillator.