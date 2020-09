Lake Travis in Texas: Trump-Boote geraten bei Parade in Seenot und sinken

Anzeige

Bei einer Parade für US-Präsident Donald Trump am Lake Travis in Texas sind am Samstag (Ortszeit) mehrere Boote gesunken und in Seenot geraten. Offenbar waren zu viele Boote unterwegs, um dem Präsidenten Unterstützung zu zeigen.

Durch zahlreiche größere Schiffe und schnell fahrende Boote schlugen plötzlich hohe Wellen und eine unbekannte Anzahl an Booten kenterte und sank. Verletzt wurde dabei offenbar niemand, heißt es seitens der Behörden. Die Rettungskräfte seien zu mehreren Einsätzen gerufen worden.

2600 Menschen meldeten sich für das Event an

Bis zu 2600 Menschen hatten sich online für das Event angemeldet – zu viele für den See. Aufnahmen zeigen mit Wasser vollgelaufene Boote und Menschen, die vollständig bekleidet im Wasser schwimmen und von anderen Booten aufgenommen werden oder sich an Rettungsringe klammern.

Eines der Boote gehört Brent Terhune, der sich, mit einem Handtuch um den Nacken gewickelt, in den sozialen Medien meldete. “Das war mein Boot, dass da bei der Trump-Boot-Parade gesunken ist. Ich weiß nicht, was passiert ist”, sagt er. Er glaube, dass zu viele große Fahnen am Boot befestigt waren und es zu dem Unglück kam, als der Wind drehte und die Strömung zu stark wurde.

Trump-Parade am Lake Travis: Nicht das erste Bootsunglück im Wahlkampf

“Eines hat zum anderen geführt, ich endete im Wasser und als ich mich umdrehte, sah ich, dass mein Boot weg ist”, sagt er mit tränenerstickter Stimme. “Ich liebe das Boot. Sie war meine Persönlichkeit.” Ihm seien Rettungswesten zugeworfen worden, “aber ich dachte nur, sie sollen mich in Ruhe lassen, ich will mit diesem Boot untergehen.”

Während Trump schon öfter zu Bootparaden zu seinen Ehren aufrief, soll es nicht zum ersten Mal zu einem Unglück gekommen sein, wie der Sender “Bloomberg” berichtet. Ein ähnlicher Vorfall wie nun am Lake Travis habe sich im vergangenen Monat auf dem Willamette River in Portland ereignet.