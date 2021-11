„Lächelndes Nilpferd“ im Zoo von San Diego gestorben

Anzeige

San Diego. Der Zoo von San Diego hat sein „lächelndes Nilpferd“ verloren. Der 45 Jahre alte Bulle Otis sei wegen einer degenerativen Erkrankung an Gelenken und Wirbelsäule behandelt worden, teilte der Betreiber des Zoos in der kalifornischen Metropole mit. Am Wochenende habe sich sein Zustand dramatisch verschlechtert, so dass man sich schweren Herzens entschlossen habe, das Tier einzuschläfern. „Otis wird von den Wildtierpflegern, Tierärzten, Freiwilligen und Gästen sehr vermisst werden“, hieß es.

Otis brachte mehr als 2000 Kilogramm auf die Waage. Er stammte aus Ostafrika und lebte zunächst im Zoo von Los Angeles, bevor er 2009 nach San Diego kam, wo er nach Angaben der Zeitung „San Diego Union-Tribune“ ein Rendezvous mit der Nilpferddame Funani hatte.

Foto wird zum Internet-Hit

Seinen Spitznamen erhielt er ein Jahr später, als ihn ein Besucher mit gebleckten Zähnen so fotografierte, dass es aussah, als habe Otis ein gigantisches Grinsen aufgelegt. Das Bild wurde im Internet ein Hit.