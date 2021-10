Spanische Regierung verspricht La Palma schnellere finanzielle Unterstützung

Anzeige

Santa Cruz de la Palma. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez will sich um eine schnellere finanzielle Unterstützung von La Palma bemühen. In den kommenden Tagen würden neue Maßnahmen verabschiedet, damit die Bedürftigen mehrere Millionen Euro bekämen, sagte Sánchez am Samstag bei einem Besuch auf der Insel. Die Häuser und Existenzen von Tausenden Bewohnern der Insel sind durch einen Vulkanausbruch vom 19. September zerstört worden.

Die spanische Regierung hat bereits 63 Millionen Euro an Direkthilfe zugesagt. Weitere sechs Millionen Euro sind für die örtliche Landwirtschaft und Fischfangindustrie vorgesehen, die von dem Vulkanausbruch betroffen waren.

Kein Ende der Eruption in Sicht

Sánchez war zu seinem fünften Besuch seit der Eruption auf der Insel. Der Lavafluss geht noch weiter. Die Bewohner haben es mit lauter kleinen Erdbeben zu tun.

Ein Ende der Eruption sei nicht in Sicht, sagte der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres. „Wir haben noch Wochen vor uns“, sagte er. „Wir durchleben sehr schwierige Zeiten. (Aber) kein Bewohner von La Palma wird die Insel verlassen müssen, um mit seinem Leben weiterzumachen.“