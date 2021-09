Spanien will La Palma nach Vulkanausbruch zu Katastrophengebiet erklären

Anzeige

Todoque. Spanien will die von einem Vulkanausbruch betroffene Kanareninsel La Palma zum Katastrophengebiet erklären und einen umfangreichen Wiederaufbauplan ausarbeiten. Das kündigte Regierungschef Pedro Sánchez am Freitag auf La Palma an.

Das Kabinett in Madrid werde die entsprechenden Beschlüsse zum Katastrophengebiet kommenden Dienstag fassen. Sie sollen erweiterte Hilfsmöglichkeiten sowie einen Wiederaufbauplan beinhalten. „Die Lage auf der Insel erfordert außergewöhnliche Maßnahmen“, betonte der Sozialist. Die spanische Regierung werde Hilfen für den Wiederaufbau von Häusern und öffentlicher Infrastruktur wie Straßen, Schulen und Bewässerungssystemen bereitstellen. Außerdem solle die Tourismusindustrie der Insel unterstützt werden, sagte Sánchez.

Mehrere Landhäuser gingen bereits in Flammen auf, als sie von der um die 1000 Grad heißen Lava erreicht wurden.

Unterdessen stieß der Vulkan auch fünf Tage nach seinem Ausbruch am Freitag weiter Lava aus. Auch komme es weiter zu Explosionen, teilten die örtlichen Behörden mit. Die Lava hat nach Angaben des Erdbeobachtungsprogramms der EU inzwischen fast 400 Gebäude im Westteil der Insel zerstört, die von fast 85.000 Menschen bewohnt wird. Sie habe sich über 180 Hektar verteilt und 14 Kilometer der Straßen blockiert.

Ein kleines Haus inmitten der Lavawüste ist jedoch auf wundersame Weise verschont geblieben. Wie auf Bildern und Videos zu sehen ist, floss der Lavastrom um das kleine Gebäude in der Ortschaft „El Paraíso“ (deutsch: Das Paradies) herum.

Die Inselbewohner leben überwiegend von der Landwirtschaft und vom Tourismus. Manche haben ihre Existenzgrundlage verloren.

Die Regierung von La Palma erklärte, dass in der vergangenen Woche 1130 Erdbeben in dem Gebiet aufgezeichnet wurden, in dem der vulkanische Cumbre-Vieja-Kamm bebte und flüssige Lava ausspie.