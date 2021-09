La Palma: Erdbeben werden stärker - Warnung vor vulkanischer Aktivität

Anzeige

Auf der spanischen Insel La Palma befinden sich die Menschen wegen vulkanischer Aktivität und Erdbeben in Alarmbereitschaft. Zwar steht Regierungsexperten zufolge eine Eruption nicht kurz bevor, doch ist festgestellt worden, dass Erdbeben nahe der Erdoberfläche auf La Palma von den Kanarischen Inseln stärker werden. Die Insel hat rund 85 000 Einwohner.

Gelbe Warnstufe für vulkanische Aktivität

Stärkere Erdbeben „könnten Schäden an Gebäuden anrichten“, teilte das Wissenschaftliche Komitee des Vulkangefahr-Präventionsplans mit. Für einen Abschnitt der Südwestküste der Insel gebe es die Gefahr von Steinschlag.

Einwohner sollen sich bei Entdeckungen an Notfalldienst wenden

Wegen einer gelben Warnstufe für vulkanische Aktivität müssen sich Bewohner in einer Gefahrenzone darauf vorbereiten, sich möglicherweise in Sicherheit begeben zu müssen. Einwohner wurden aufgerufen, mögliche Gase, Asche, Veränderungen am Wasserpegel und kleinere Beben den Notfalldiensten zu melden.