Tödliche Schüsse auf Polizisten in Rheinland-Pfalz: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Mainz. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Bei ihm handele es sich um den gesuchten Mann, sagte ein Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Fahndungsmaßnahmen liefen aber weiter, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es Mittäter gebe. Zuvor hatte der Südwestrundfunk über die Festnahme berichtet. Der Zugriff sei ruhig abgelaufen, es habe keine Waffengewalt gegeben.

Zuvor hatten Ermittler mit einem Großaufgebot nach dem 38-Jährigen gefahndet und auch ein Foto des Mannes veröffentlicht. Nach dpa-Informationen fand die Polizei Papiere des Verdächtigen am Tatort.

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Sicherheitskreisen erfuhr, war der Verdächtige in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen. Der Mann soll einen Waffenschein haben.

Die Polizei war zunächst von mehreren Tätern ausgegangen. Die getöteten Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen noch per Funk gemeldet: „Die schießen.“ Eine Polizeisprecherin sagte am Abend: „Ob noch jemand dabei war, wissen wir nicht.“

Tödliche Schüsse fielen gegen 4.20 Uhr

Die tödlichen Schüsse auf die beiden jungen Polizisten - eine Frau und ein Mann - fielen laut Polizei am Montagmorgen bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 im rheinland-pfälzischen Ulmet etwa um 4.20 Uhr.

Die Polizei hat den Tatort, der sich auf der Kreisstraße 22 befindet, den ganzen Tag über weiträumig abgeriegelt. Kurz hinter dem Ort Mayweilerhof ist die zweispurige Straße nach Ulmet mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Schwer bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung patrouillieren neben ihren Einsatzfahrzeugen.

Auch Stunden nach der Tat ist vieles an dem Verbrechen noch unklar. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten der 29-jährige Polizist und seine 24-jährige Kollegin, die nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) noch an der Hochschule der Polizei studierte, dort gegen 4.20 Uhr ein Fahrzeug kontrolliert. Den Ermittlern zufolge waren die beiden zuvor auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen.

Spekulationen Über Kopfschüsse

Warum ihnen der Wagen auffiel und was dann passierte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wie aus Sicherheitskreisen zu erfahren war, setzten die Polizisten noch per Funk einen Hilferuf ab: „Die schießen.“ Der Polizist soll am Tatort auch noch mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Waffe seiner Kollegin kam offensichtlich nicht zum Einsatz.

Dass die beiden Polizisten mit Kopfschüssen getötet wurden, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Die Schutzwesten reichten aber von der Hüfte bis zum Hals, insofern sei dies wahrscheinlich. Die Polizei ging davon aus, dass eine Obduktion angeordnet wird. Wie viele Schüsse insgesamt abgegeben wurden, war zunächst unklar. Von der Schusswaffe der Täter gab es keine Spur - und zunächst auch nicht vom Fluchtauto. In welche Richtung der oder die Täter damit entkamen, stand ebenfalls noch nicht fest.

Zur Frage, aus welchen Regionen des Saarlandes die beiden Opfer stammten, machte die Staatskanzlei in Saarbrücken zunächst keine Angaben. Mehr als 50 Hinweise sind bislang eingegangen.

Video Tödliche Schüsse auf zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle – Täter sind flüchtig 2:22 min Im rheinland-pfälzischen Kusel führten eine 24-jährige Polizistin mit ihrem 29 Jahre alten Kollegen eine Routinekontrolle durch. Gegen 4.20 Uhr fielen Schüsse. © Reuters

Politiker äußern sich „zutiefst schockiert“

Am Tatort wurden am Montag Spuren gesichert. „Da wird im Moment auf dieser Straße jeder Stein umgedreht“, sagte die Polizeisprecherin. Es seien bereits mehr als 50 Hinweise aus der Bevölkerung allein über die Hotline eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei überprüfe derzeit in mehreren Bundesländern Verdächtige, dabei könnten auch Wohnungen durchsucht werden.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz zeigten sich „zutiefst schockiert“ über die tödlichen Schüsse. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen“, hieß es in einer Mitteilung der beiden SPD-Politiker in Mainz. Die Ministerpräsidentin ordnete Trauerbeflaggung im Land an. Für alle Streifenwagen des Landes ist Trauerflor vorgesehen. Auch andere Bundesländer folgten diesem Schritt für ihre Polizisten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte: „Unabhängig davon, welches Motiv der Tat zugrunde liegt: Diese Tat erinnert an eine Hinrichtung, und sie zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren.“