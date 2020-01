Kurze Freiheit: Elefanten brechen aus Zirkus aus und wälzen sich im Schnee

Anzeige

Anzeige

Jekaterinburg. In Jekaterinburg sind einem Zirkus zwei Elefanten entlaufen und durch die verschneiten Straßen spaziert. Eine der beiden Elefantendamen überquerte am Donnerstag eine stark befahrene Straße in der drittgrößten Stadt Russlands. Sie wälzte sich in der Nähe eines Wohngebäudes im Schnee und tollte herum. Ein Mann griff nach ihrem Rüssel, um sie zu stoppen, wurde aber über die Straße geschoben und seine Füße schlitterten über das Eis.

Der örtliche Zirkus teilte mit, die Elefanten Karla und Ranni gehörten einer italienischen Firma, die in Jekaterinburg Vorstellungen gegeben habe. Als die Truppe versucht habe, die Tiere auf einen Lastwagen zu bringen, um sie zum nächsten Vorstellungsort zu transportieren, hätten sie sich geweigert und seien davongelaufen. Ranni sei in der Nähe geblieben, doch die abenteuerlustigere Karla habe sich für eine Tour durch die Stadt entschieden. Dresseure hätten ihr nach einer Weile ein Seil um ein Vorderbein legen können, doch es seien ein Dutzend Personen nötig gewesen, um sie zurückzuziehen.

"Die Elefanten wollten vor einer langen Reise neue Erfahrungen machen, und sie machten sie", kommentierte der Zirkus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anzeige





RND/AP