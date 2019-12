Kurz vor dem Ersticken: Katze in luftdichter Plastikbox ausgesetzt

Anzeige

Anzeige

Neustrelitz. Fassungslosigkeit, Trauer und Wut herrschen derzeit in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern: Dort ist eine Katze in einer verschlossenen Plastikbox aufgefunden worden - ohne jegliche Luftlöcher.

Der Neustrelitzer Tierschutzverein postet einen entsprechenden Beitrag bei Facebook. Demnach sei das Tier am 8. Dezember um 13 Uhr nahe des Tierheims gefunden worden. "Es ist schwer für uns, nicht ausfallend zu werden", heißt es in dem Post.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Weiter heißt es, dass die Box dort nicht lange gestanden haben kann, da sie von innen nicht allzu sehr beschlagen gewesen war. Zudem habe sich in der Nähe ein offener Weidekorb befunden. Es werde vermutet, dass sich dort ebenfalls eine Katze befunden hat, diese sich allerdings befreien konnte.

Die "Stuttgarter Nachrichten" berichten, dass das Tier von einer Spaziergängerin gefunden wurde. "Sie wäre so elendig erstickt, wenn in den nächsten Minuten keiner vorbeigekommen wäre", sagt Tierheimleiterin Monique Schwarz gegenüber der Zeitung. Sie könne sich nicht vorstellen, warum das Tier ausgesetzt wurde. Es sei zwar übergewichtig, hätte aber keine Frakturen, deren Behandlung viel Geld gekostet hätte.

Belohnung in Höhe von 200 Euro

Pro Jahr gebe es etwa zwei Aussetzungen in der Nähe des Heims. Die Tiere würden dann in der Regel vor der Tür und vor allem nicht in luftdichten Boxen abgestellt werden.

Anzeige

Da das Tierheim voll sei, wurde das auf den Namen "Molly" getaufte Tier nun im Katzenparadies Neustrelitz untergebracht. Für Hinweise in Bezug auf den Besitzer wurde eine Belohnung in Höhe von 200 Euro ausgesetzt.

RND/ce