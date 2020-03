Künstlicher Vulkan im Wörlitzer Park: Künftig Licht- statt Pyroshow

Anzeige

Anzeige

Wörlitz. Die pyrotechnischen Ausbrüche des historischen künstlichen Vulkans im Wörlitzer Park werden in Zukunft durch eine Lichtshow ersetzt. Mit dieser neuen Technik komme man der Verantwortung für das Unesco-Welterbe nach, teilte die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz am Mittwoch mit. Dies sei mit pyrotechnischen Ausbrüchen nicht mehr zu gewährleisten. Durch die Ausbrüche sei es immer wieder zu Rissen an dem künstlichen Vulkan aus dem 18. Jahrhundert gekommen. Zuvor hatten die "Mitteldeutsche Zeitung" und die "Bild"-Zeitung über die Umstellung berichtet.

Theoretisch gesehen könnte es weiterhin auf bisherige Weise Ausbrüche geben, jedoch mit Blick auf dauerhafte Reparaturen wegen kleinerer Risse und mit Blick auf die Umweltverträglichkeit werde die Technik umgestellt, betonte die Stiftung.

ZUM THEMA Studie: Luftbelastung verkürzt die Lebenserwartung um drei Jahre

RND/dpa