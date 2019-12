Kunsthandwerk auf Weihnachtsmärkten stammt häufig aus Indien

Anzeige

Köln. Aus Holz geschnitzte Weihnachtsanhänger, gekauft auf dem heimischen Weihnachtsmarkt: Souvenirs, die den geschmückten Tannenbaum besonders werden lassen. Recherchen der WDR-Wirtschaftsredaktion haben nun aber ein anderes Bild gezeichnet: Kunsthandwerk, das in Deutschland hergestellt worden sein soll, stammt in Wahrheit häufig aus Indien.

So bietet das familiengeführte Unternehmen "Käthe Wohlfahrt" auf seinen Marktständen deutschlandweit neben Handwerksware aus dem Erzgebirge Glocken, Kerzenlöscher und Kerzenhalter aus Metall an, bei denen als Herkunft eine deutsche Adresse genannt wird.

Großhändler aus Deutschland beziehen Weihnachtsartikel aus Indien

WDR-Reporter haben den Weg der Ware eigenen Angaben zufolge nachverfolgt und sind auf einen Lieferanten in der Stadt Moradabad in Indien gestoßen. Vor Ort hätten die Reporter Verstöße gegen den Arbeitsschutz feststellen können. So müssten die Arbeiter beispielsweise Fräs- und Schleifarbeiten ohne Schutzbrillen und Schutzkleidung durchführen.

Dem WDR liegen darüber hinaus Exportdaten vor, aus denen hervorgeht, dass sechs Großhändler, die Kunsthandwerkstände auf Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland beliefern, Dekoartikel aus Indien beziehen, heißt es in einer Mitteilung. Das Unternehmen "Käthe Wohlfahrt", das nach eigenen Angaben nur einen geringen Teil an weihnachtlichen Artikeln aus Indien bezieht, hat aufgrund der WDR-Recherchen erklärt, die Beziehung zu seinem Lieferanten dort zu beenden.

Der WDR berichtet in seinem Wirtschafts- und Verbrauchermagazin "Markt" am 4. Dezember um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen über das Thema.

RND/joe/ots