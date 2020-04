Kunde will 4800 Rollen Toilettenpapier zurückgeben: Marktleiter zeigt ihm den Mittelfinger

Anzeige

Nicht nur in Deutschland stehen viele Supermarktregale leer, auch weltweit sind Hamsterkäufe ein Problem. In Australien hat ein Kunde der Supermarktkette “Drakes” jetzt versucht, 4800 Rollen Toilettenpapier und 150 Flaschen Handdesinfektionsmittel umzutauschen, weil er die Produkte nicht im Internet weiterverkaufen konnte.

Der Marktleiter John-Paul Drake habe dem Kunden daraufhin deutlich gemacht, was er von dessen Verhalten hält - und zeigte ihm den Mittelfinger. Das erzählte Drake selbst in einem Youtube-Video, in dem er sich auch zum Einkaufsverhalten während der aktuellen Coronakrise in Australien äußert.

Laut Drake habe der Kunde versucht, die Produkte bei Ebay zu verkaufen, wurde aber von der Plattform daran gehindert. “Ich habe ihm gesagt, dass er die Art von Person ist, die Probleme im ganzen Land verursacht", so Drake. “Wenn alle nur das kaufen würden, was sie auch unmittelbar verbrauchen, wäre alles in Ordnung." Stattdessen hätte der Markt Toilettenpapier für acht Monate innerhalb von vier Wochen verkauft.

Drake bittet daher um Verständnis für die derzeitige Kaufbeschränkung von maximal einem Paket Toilettenpapier pro Haushalt: “Wir sitzen alle im selben Boot.”

