Kuh rettet sich vor Schlachter mit Sprung in die Müritz

Vipperow. Flucht über den See: Eine Kuh in Vipperow an der Müritz hat wohl geahnt, wohin die Reise gehen sollte - in den Schlachthof nämlich. Als der Landwirt Roberto Schulz sie am Montagmorgen auf den Hänger treiben wollte, brach die Kuh "Hanna" aus, rannte zum See und ward von den Verfolgern nicht mehr gesehen. Am Nachmittag hörten Spaziergänger bei Rechlin am anderen Seeufer ein klägliches Muhen und riefen die Feuerwehr zu Hilfe.

"Als wir vor Ort eintrafen, steckte die Kuh fast bis zum Hals im Schlamm. Sie konnte sich von alleine weder bewegen noch selbst befreien", sagte Rechlins Wehrführer Marcel Schüler dem "Nordkurier". Mit Hilfe von Seilen und einem Radlader wurde das Rind aus dem Schlamm gezogen. Es war immerhin etwa einen Kilometer über die Kleine Müritz ans andere Ufer geschwommen. Das laut Schulz etwa anderthalb Jahre alte Tier überlebte das Abenteuer unterkühlt. Der Ausbruch brachte Hanna zumindest einen Aufschub.

Kuh sprang in größten Binnensee Deutschlands

Die Müritz in Mecklenburg-Vorpommern ist der größte Binnensee Deutschlands. Sie ist zwar kleiner als der Bodensee, aber sie ist der größte See, der komplett innerhalb Deutschlands liegt. Der Bodensee grenzt auch an die Schweiz und Österreich.

