Kriminologe: Kannibalismus ist extrem selten

Berlin. In Berlin untersuchen Ermittler derzeit einen möglichen Sexualmord mit Hinweisen auf Kannibalismus. Der Fall erinnert auf den ersten Blick an den „Kannibalen von Rotenburg“ aus dem Jahr 2001. Wie kann es zu solchen unfasslichen Taten kommen?

Die Faszination des Bösen existiert sehr wohl

Dass ein Mensch einen anderen umbringe, um ihn dann aufzuessen, sei extrem selten, betont Kriminalpsychologe Rudolf Egg, vormals Leiter der Kriminologischen Zentralstelle des Bundes und der Länder in Wiesbaden. „Als Fantasie kann das häufiger sein, aber dass Kannibalismus tatsächlich vollendet wird, kommt fast nicht vor.“

Die Faszination des Bösen sei Menschen aber nicht fremd. Manche freuten sich an Prügelszenen, andere an Hinrichtungen. „Und wieder andere gehen eben in Richtung Kannibalismus.“

Kannibalismus als „zu Ende gedachte“ Vereinigung

Sexueller Kannibalismus sei dabei eine besondere Form der Sexualität. „Der körperliche Akt lässt sich als die Vereinigung zweier Körper beschreiben. Sie werden eins“, sagt Egg. Das sei natürlich nur eine geringe und kurzzeitige Vereinigung. „Aber zu Ende gedacht wäre es, wenn man einen Menschen vollständig in sich aufnehmen könnte.“ So wie man sage: „Ich hab dich zum Fressen gern.“ Das meine natürlich niemand wörtlich.

Das Christentum kenne diese Idee im Übrigen auch: den Leib Christi in sich aufzunehmen als größten Beweis der Liebe. „Aber das ist natürlich auch Symbolik.“

Kannibalismus - bizarres Ende einer sexuellen Abweichung

Beim Kannibalismus gehe es um das Aufessen als Zeichen der Sexualität, erläutert Egg. Und es gebe sexuellen Sadismus, also die Freude daran, jemanden zu quälen. „Das sind beides sexuelle Abweichungen, die weit von der Norm entfernt sind. Kannibalismus liegt an einem sehr bizarren Ende einer solchen Abweichung.“ Natürlich sei es hochgradig gestört, jemanden umzubringen und aufzuessen. Das könne eine homosexuelle Ebene haben, aber es gebe auch heterosexuellen Kannibalismus.

Neben dem sexuellen sei ritueller Kannibalismus bekannt, sagt Egg. Das habe es zum Beispiel bei Ureinwohnern gegeben, die die Seele eines Verstorbenen in sich aufnehmen wollten, indem sie sein Gehirn verspeisten. „Es waren also religiöse Motive.“

Und es gebe Not-Kannibalismus, in dem es beim Essen des Fleischs von Verstorbenen ums eigene Überleben gehe. Bekannt geworden sei das zum Beispiel nach einem Flugzeugabsturz.