Russlands Krieg in der Ukraine: Was über die Opferzahlen bekannt ist

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International teilte am Freitag mit, dass drei Fälle dokumentiert werden konnten, in denen Wohngebiete und Objekte wie Krankenhäuser zum Ziel von wahllosen Angriffen wurden. Dabei seien mindestens sechs Zivilisten getötet und zwölf weitere verletzt worden. Die Behauptung der russischen Militärführung, nur Präzisionswaffen einzusetzen, sei „offenkundig falsch“, heiß es in der Mitteilung. Drei Angriffe mit ballistische Raketen und anderen explosive Waffen mit großflächiger Wirkung hätten anhand von Fotos, Videos und Satellitenbildern am ersten Tag der Invasion in den Städten Vuhledar, Kharkiv und Uman verifiziert werden können. In Vuhledar in der Region Donezk schlug demnach eine Rakete vom Typ 9M79 Tochka nahe eines Krankenhauses ein und tötete vier Zivilisten und verletzte zehn weitere.