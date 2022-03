Putin hat Hausverbot: Wie der Krieg den Gemeinschaftssinn in Deutschland weckt

Anzeige

Für seinen nächsten Urlaub an der Ostsee hat Russlands Präsident Wladimir Putin nicht mehr freie Auswahl. Das Bayside-Hotel in Scharbeutz hat entschieden, und dem Kriegstreiber und seinen Freunden, dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko sowie Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), Hausverbot erteilt. Dass das lebenslange Hausverbot den russischen Machthaber nicht stören wird, weiß der Hotelbesitzer. Aber: „Wir wollen damit ein deutliches Zeichen setzen gegen den Krieg“, sagt Töns Haltermann den „Lübecker Nachrichten“.

Nebst zahlreichen politischen Sanktionen, die sich Deutschland, die EU und andere Staaten ausgedacht haben, um Russland für seinen Angriffskrieg abzustrafen, ist auch in der deutschen Gesellschaft die Hilfsbereitschaft groß. Hunderttausende Menschen demonstrieren für Frieden in der Ukraine. Ein Bäcker nennt seine Berliner in Ukrainer um, die Teilchen mit blau-gelben Zuckerguss werden für 2,50 Euro pro Stück verkauft, 1 Euro wird gespendet. Netto nimmt russische Waren aus dem Sortiment - auch Wodka.

Ein Edeka-Markt in Kiel erteilt Putin Hausverbot, wie die „Kieler Nachrichten“ berichten. In Wunstorf in Niedersachsen benennt Tätowierer Andy Groß sein Studio namens „Sputnik Tattoo“ um - es soll künftig „Black Fortress Tattoo“ heißen, meldet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“. In Leipzig hat Putins einstige Stammkneipe „Gosenschenke“ Erinnerungen an den berühmtesten Gast von der Wand genommen, so die „Leipziger Volkszeitung“.

Russland ist isoliert - durch politische und private Initiativen

Solidarität und Aktionismus, wohin man auch blickt - nicht nur in Deutschland, weltweit. Auf Facebook, Twitter und Instagram werden gelb-blaue Bilder geteilt und Profilfotos mit Ukraine-Flaggen versehen. Der Spielwarenhändler Lego kündigte an, nicht mehr nach Russland zu liefern. Die dänische Reederei Scandlines, die Routen zwischen Deutschland und Dänemark bedient, also abseits der Flüchtlingsrouten, bietet Ukrainerinnen und Ukrainern kostenlose Überfahrten.

Apple sperrt sich für den russischen Markt, Ford zieht sich aus Russland zurück. Nike hat seinen Onlineshop in Russland geschlossen und Amazon macht für Russland ebenfalls dicht. Russische Sportlerinnen und Sportler sind im Fußball und Wintersport ausgeschlossen, einzelne Athletinnen und Athleten weigern sich, gegen russische Vertreterinnen und Vertreter anzutreten. Russland ist isoliert, politisch, wirtschaftlich und durch private Initiativen.

Während das Aufbäumen der Gesellschaft im Zuge des Krieges in Georgien 2008 und der Krim-Annexion 2014 schnell wieder abflachte, schwappt eine Welle der Solidarität durch Deutschland und andere Länder. Verhältnismäßig viele Menschen, sagt Soziologe Vincent August von der Humboldt-Universität in Berlin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), würden sich aktuell beteiligen.

Der Wissenschaftler beschäftigt sich mit dem Thema Solidarität und weiß: „Solidarität setzt sich aus zwei Dingen zusammen. Durch das Mitleiden mit anderen entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl, aus dem eine moralische Pflicht gegenüber dieser Gemeinschaft abgeleitet wird“. Sprich: Wir fühlen mit der Ukraine und den vom Krieg betroffenen Menschen - dadurch bestimmen wir in der Gesellschaft, wer auf der Seite des Guten und auf der Seite des Bösen steht, in diesem Fall: Ukraine gut, Putin böse.

Bedrohung durch Atomwaffen beschwört Einigkeitsgefühl

Viele Punkte kommen im Fall der Ukraine zusammen, die die Solidarität besonders stark wirken lassen: Da wäre die geografische Nähe und das Wissen darum, dass Europäerinnen und Europäer, quasi Nachbarn, angegriffen werden. „Es gibt psychologisch eine Verbindung“, sagt der Sozialpsychologe Stefan Stürmer von der FernUni Hagen. „Das Gefühl ist nicht, dass Ukrainer gegen Russen kämpfen, sondern dass Demokraten gegen Autokraten kämpfen.“ Auch die mittelbare Bedrohung, da Deutschland durch Sanktionen und den politischen Diskurs im Krieg direkt involviert ist, spielt eine Rolle. „Die Drohung eines Atomkrieges beschwört das Gefühl: Das könnten wir auch sein“, sagt Stürmer.

Das Gefühl ist nicht, dass Ukrainer gegen Russen kämpfen, sondern dass Demokraten gegen Autokraten kämpfen. Stefan Stürmer, Sozialpsychologe an der FernUni Hagen

Das wiederum führt zu einer großen Verunsicherung. „Es geht um eine existenzielle Bedrohungslage“, sagt August, „die massive Gewalt richtet sich auch gegen Zivilisten, gegen Kinder und andere vulnerable Gruppen, da ist das Mitleid natürlich groß.“

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine wird auch durch die Bedrohung ausgelöst, die Menschen in Deutschland befürchten. © Quelle: imago images/Future Image

Nicht jede Form von Solidarität ist rational und zielführend

Doch was treibt Menschen an, Putin Hausverbot zu erteilen oder sich Ukraine-Flaggen ins Profil zu machen? „Der Otto-Normal-Verbraucher in Deutschland hat nur bedingt Einfluss auf den Kriegsverlauf“, sagt August. Aber: „Es hat schon immer unterschiedliche Praktiken der Solidarität gegeben, mit unterschiedlich starken Effekten.“ So zeigt sich Solidarität in verschiedenen Formen: Hilfsgüter und Spenden haben einen direkten Einfluss und helfen Menschen etwa, die Flucht besser zu überstehen.

Menschen wollen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und das auch zeigen - und sie wollen auch so von außen bewertet werden. Stefan Stürmer, Sozialpsychologe an der FernUni Hagen

Aber auch Symbolik ist eine Ausdrucksform, so August. Wer - in diesem Falle buchstäblich - Flagge zeige, reproduziert die Solidarität, die Gemeinschaftswelle und all die Werte, die dahinter stecken. Das helfe, auch wenn ein Flagge-Zeigen aus etwa Marketinggründen oder Eigennutz erfolge, auch der Bewegung an sich. Gleichzeitig werde mit der Symbolik auch die starke Verunsicherung ob der Situation kompensiert, so der Soziologe. „Menschen wollen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und das auch zeigen - und sie wollen auch so von außen bewertet werden“, weiß Stürmer.

Solidarität ist Teil der persönlichen Stress- und Angstbewältigung

Die Solidaritätsbekundungen für die Ukraine sind deshalb nicht nur Mitgefühl und politischer Protest, sondern eben auch moralische Selbstvergewisserung. „Es gibt innerhalb einer solidarischen Gemeinschaft eine Kontrolle gegenüber denen, die nicht als Teil der Gemeinschaft gesehen werden oder die sich aus irgendeinem Grund anders verhalten“, sagt August. In der Soziologie hat dieser Mechanismus durchaus seine Schattenseiten und Nebenwirkungen. „Je mehr innerer Zusammenhalt, je homogener eine Gruppe ist, desto stärker kann die Tendenz sein, dass Andersdenkende scharf kritisiert oder gar ausgeschlossen werden“, so August.

Video Weitere Sanktionen: Apple und andere große Unternehmen stellen Geschäfte in Russland ein 1:17 min Einige der bekanntesten US-Firmen haben ihre Geschäfte mit Russland oder auf dem russischen Markt eingestellt oder stehen kurz davor. © Reuters

Stürmer sieht noch einen weiteren Punkt: Der Krieg und die schrecklichen Bilder, denen auch wir Deutsche ausgesetzt werden, löse negative Emotionen wie Angst und Besorgnis aus. „Da geht es auch um die eigene Stressbewältigung“. Da man das große Problem Krieg nicht aus der Welt schaffen könne, versuche man auf andere Arten, Kontrolle zu erreichen: „Helfen löst positive Reaktionen aus, man bewertet sich selbst positiv und wird auch von außen positiv bewertet. Das baut den negativen Zustand ab.“

Solidarität mit der Ukraine: Menschen sind zu Einschränkungen bereit

Für Soziologe Vincent August ist nun spannend zu beobachten, wie lange die Welle der Solidarität anhält. Auch wenn sie im Fall des Ukraine-Krieges sehr intensiv ist, hat die Vergangenheit gezeigt: „Gesamtgesellschaftliche Solidarität ist oft nur von kurzer Dauer.“ Auch bei Corona habe man anfangs eine große Solidarität erlebt, ein Zusammenstehen der Gesellschaft und das Mittragen von Einschränkungen. „Nach vier Monaten hat man gemerkt, wie falsch diese Einschätzung der starken Solidarität war.“

Derzeit sind Menschen vielerorts bereit, auch selbst Einschränkungen in Kauf zu nehmen, um für die eigenen Werte einzustehen. „So lange die Bedrohung akut ist, sind wir zu Einschränkungen bereit“, sagt Stürmer. Wenn die Bedrohung aber in den Hintergrund rückt - etwa weil Russland die Ukraine einnimmt und keine Atomdrohungen mehr in die Welt schickt, lasse die Bereitschaft oft nach. „Das ist dann Kosten-Nutzen-Kalkulation der einzelnen.“