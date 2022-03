Geigerin spielt „What a moonlit night“ in ukrainischem Luftschutzbunker

Anzeige

Charkiw. Der Einmarsch russischer Soldaten in die Ukraine dauert nun schon fast zwei Wochen an. Viele Beobachter hätten dieses Szenario mit all seinen Konsequenzen nicht für möglich gehalten. Seitdem finden auf ukrainischem Boden täglich Kämpfe zwischen Soldaten statt, aber auch mit der Beteiligung von Zivilisten, die sich gegen den Überfall verteidigen.

Nahezu im Stundentakt erscheinen neue Bilder und Videos von brennenden Häusern, die vom Boden oder aus der Luft bombardiert wurden. Zuflucht bieten in diesen Stunden die Luftschutzbunker. Eine Aufnahme aus einem solchen Bunker in der Stadt Charkiw zieht aktuell viel Aufmerksamkeit auf sich.

Das Video zeigt Vera Litovchenko, die den anderen Menschen auf ihrer Geige das Lied „What a moonlit night“ von Mykola Lysenko vorspielt.

In dem Luftschutzbunker hocken fremde Menschen zusammen, die sich allesamt bloß wünschen, vor den Bombenangriffen geschützt zu sein. Als Vera Litovchenko beginnt auf ihrer Geige zu spielen, verstummen nach und nach die Gespräche und alle lauschen der jungen Musikerin.