Dichter schwarzer Rauch: Kreuzfahrtschiff „MSC Lirica“ brennt im Hafen von Korfu

Athen. An Bord des im Hafen der griechischen Insel Korfu liegenden Kreuzfahrtschiffes „MSC Lirica“ ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. An Bord seien keine Passagiere, da das Schiff erst im Mai seine Fahrten starten sollte, berichteten örtliche Medien und zeigten ein Video, auf dem Flammen und dicke Rauchwolken zu sehen waren. Nach ersten Informationen des Staatsfernsehens ERT soll der Brand in den Rettungsbooten angefangen haben. Die Ursache war unklar.

Mittlerweile seien mehrere Schiffe und Feuerwehrzeuge mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie das Online-Portal Cruisetricks schreibt. Die „MSC Lirica“ liege seit Januar im Hafen von Korfu. Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie hat sie keine Passagiere mehr befördert, soll aber im Mai erstmals wieder auf Fahrt gehen.

Die 2003 gebaute „MSC Lirica“ ist 251 Meter lang und bietet seit ihrer Verlängerung 2015 mehr als 2.600 Passagieren Platz. Das Schiff ist eines von aktuell 18 in der Flotte der Reederei MSC Cruises mit Sitz in der Schweiz.