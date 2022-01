Vierköpfige Familie bei Großbrand in Krefeld verletzt - Stadt warnt Anwohner

Anzeige

Krefeld. In einem Gewerbebetrieb in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) haben am Mittwoch 110 Feuerwehrleute einen weithin sichtbaren Brand gelöscht. Der Rauch sei schon von der Wache aus zu sehen gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Um Bewohner in den angrenzenden Stadtteilen Oppum und Linn zu warnen, waren zeitweise Sirenen sowie die Katastrophen-Warn-App Nina ausgelöst worden. Messungen hätten keine Gefährdung für die Bevölkerung angezeigt, teilte die Feuerwehr mit.

Nach einer ersten Versorgung durch den Notarzt kam eine vierköpfige Familie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung verletzt ins Krankenhaus. Die Eltern und ihre Kinder wohnten in dem Gebäude. Dort befindet sich ein Unternehmen, das Glas in Wohnungen und Häuser einbaut.

Die Feuerwehr berichtete, die Polizei habe mit Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Die Löscharbeiten würden wohl bis zum Abend dauern. „Es brennt zum Teil massiv“, hatte ein Sprecher am Mittag gesagt. Teile des Dachs seien eingestürzt, daher könne nur von außen gelöscht werden.