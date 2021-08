„Krawall-Tourismus“ macht Polizei zu schaffen

Ein wacher Blick in die Welt

Corona, Impfen, Urlaub: In Deutschland läuft seit Monaten eine nationale Nabelschau – nonstop. Dabei wäre es in diesem Sommer mal wieder Zeit für einen wachen Blick in die weite Welt, vor allem nach China. Die Konflikte, die sich im Südchinesischen Meer zusammenbrauen, könnten die ganze Welt ins Chaos stürzen.