Kranausleger auf Frankfurter Hochhausbaustelle reißt ab

Frankfurt. In 30 Metern Höhe ist auf einer Hochhausbaustelle in Frankfurt/Main der Ausleger eines Baukrans abgerissen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden keine Menschen verletzt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls am Donnerstagabend seien die Bauarbeiten an dem Tag bereits beendet gewesen, sagte ein Sprecher. Zuerst berichtete die “Bild”-Zeitung.

War der Kran nicht richtig gesichert?

Der Ausleger des Krans knallte demnach aus bisher unbekanntem Grund gegen ein Teil auf der Baustelle. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, riss der Ausleger dabei ab und stürzte auf die oberste Geschossdecke des im Bau befindlichen Hochhauses.

Die Feuerwehr und eine Kranbaufirma sicherten die Kranteile laut Polizei und bargen sie mit einem Lkw-Kran. Dem Polizeisprecher zufolge soll geklärt werden, ob der Kran möglicherweise nicht richtig gesichert war.

RND/dpa