Mutmaßliche Komplizin von Jeffrey Epstein in den USA festgenommen

New York. Im Skandal um den US-Millionär Jeffrey Epstein hat das FBI dessen frühere Bekannte Ghislaine Maxwell (58) festgenommen. Die Britin sei in New Hampshire unter Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal festgesetzt worden, meldete die Polizeibehörde am Donnerstag.

Jeffrey Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell (re.) mit Prinz Andrew und Virginia Roberts. © Quelle: picture alliance / Captital Pict

Viele Frauen haben Maxwell beschuldigt, Epstein Minderjährige zugeführt zu haben, an denen dieser sich denn sexuell vergangen haben soll.