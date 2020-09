Kolumbien: Indigene Demonstranten reißen Konquistadoren-Statue herunter

Anzeige

Die Statue des Konquistadoren Sebastián de Belalcázar steht nicht mehr: Während einer Demonstration der Misak-Indigenen am Mittwoch in Popayán, Kolumbien warfen Demonstranten die Skulptur um. Ein Video davon postete die Tageszeitung “El Tiempo” auf Instagram. In einem Bericht von “El Tiempo” steht, dass die Demonstranten Belalcázar unter anderem Völkermord, Landraub, Vergewaltigung und Sklaverei vorwerfen. In weiteren Video ist zu sehen, wie die Polizei daneben steht und zuschaut.

Belalcázar lebte im 15. und 16. Jahrhundert: Er eroberte große Teile Kolumbiens und gründete die Stadt Popayán im Jahr 1537. Anhand von historischen Berichten und Akten haben die Demonstranten die Taten des Eroberers recherchieren können, so “El Tiempo”. Einige Bewohner von Popayán waren gegen das Umstürzen der Statue, auch der Bürgermeister Juan Carlos López Castrillón wies es zurück. Die Stadt lehne Gewalttaten ab, wie Castrillón laut “CNN español” sagte.

Christoph Kolumbus

Nach der Tötung von George Floyd entflammte auf der ganzen Welt eine Rassismusdebatte. Auch die Geschichte des Kolonialismus und der Konquistadoren rückte in den Fokus: In mehreren Ländern wurden Statuen von umstrittenen, historischen Figuren umgerissen oder entfernt. Zum Beispiel stürzten Demonstranten die Statuen von Christoph Kolumbus in den US-Städten Richmond (Virginia) und Baltimore (Maryland) um.