Kölner Dom: Vier Christmetten am Heiligen Abend

Köln. Das Kölner Domkapitel lädt in diesem Jahr zu vier Christmetten am Heiligen Abend ein. Damit sollen trotz der Hygieneauflagen möglichst viele Menschen im Kölner Dom den Heiligen Abend feiern können, wie das Domkapitel am Montag ankündigte. Vor der Christmette um Mitternacht mit Erzbischof Rainer Maria Woelki finden drei weitere Christmetten um 18 Uhr, 20 Uhr und 22 Uhr statt.Gemäß aktuellem Hygienekonzept für den Dom können pro Gottesdienst bis zu 250 Gläubige mit Abstand feiern. Interessenten müssen online ab 14. Dezember eine Zugangskarte reservieren.

Krippen werden aufgebaut

Die Domkrippe von Theo und Barbara Heiermann mit wechselnden Szenen durch die Advents- und Weihnachtszeit und aktuellen Bezügen zum Kölner Stadtleben wird in diesem Jahr nicht in der nördlichen Turmhalle aufgestellt. Besucher finden sie in den Schaufenstern der ehemaligen Buchhandlung Kösel im Kurienhaus auf der anderen Seite des Roncalliplatzes. Im Dom selbst wird unter der Orgelempore die ältere, dreifigurige Krippe aufgebaut. Außerdem wird eine weitere Krippe mit Hirten und den Heiligen Drei Königen auf den Stufen der Vierung zu sehen sein.

Auf der Außentreppe vor dem Südportal des Domes werden ab dem 1. Advent zudem die Bronzefiguren der Kölner Stadtkrippe aufgestellt, die üblicherweise auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz zu sehen sind. Diese Krippe mit Bronzefiguren der Kölner Bildhauerin Rosemarie Peter ist wie in den vergangenen Jahren zentraler Bestandteil des Kölner Krippenwegs.