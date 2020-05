Kollision auf Nord-Ostsee-Kanal: Unfall mit Fähre und Schiff in Nebel

Anzeige

Anzeige

Auf dem Nord-Ostsee-Kanal ist am Freitagmorgen in Hochdonn (Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein) eine Fähre im dichten Nebel mit einem Schiff kollidiert. Verletzt worden sei dabei niemand, die Fähre “Hochdonn” sei aber so schwer beschädigt, dass sie in einer Werft repariert werden müsse, berichtet der NDR. Auch ein Auto auf der Fähre wurde demnach beschädigt.

Um den Fährverkehr in Hochdonn möglichst schnell wieder gewährleisten zu können, solle eine Ersatzfähre eingesetzt werden, sagte ein Sprecher des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes dem NDR. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar, es sei aber sehr neblig gewesen, so der Sprecher. Laut eines Augenzeugen hätte die Sicht bei unter 30 Metern gelegen.

RND/seb