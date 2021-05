Kollegen spenden mehr als vier Jahre Urlaub für Mutter von krebskranker Tochter

Anzeige

Wenn das eigene Kind krank ist, möchten die Eltern es für keine Minute alleine lassen. Erst recht nicht, wenn es schwer erkrankt ist wie im Fall der mittlerweile vierjährigen Fiona. Bei dem Mädchen wurde im November des vergangenen Jahres eine Leukämie festgestellt. Mutter Danilea Berlit (38) reicht sofort ihren gesamten Jahresurlaub ein, damit sie sich rund um die Uhr um die Kleine kümmern kann.

Doch nach 36 Tagen waren alle Urlaubstage verbraucht, wie die 38-Jährige in der „Bild-Zeitung“ berichtet. Ihren Job pausieren lassen - das könne sie sich nicht leisten. „Wir sind auf mein Gehalt angewiesen“, wird sie demnach zitiert.

429 Kollegen in ganz Deustchland spendieren Urlaub und Überstunden

Doch die Frau hat tolle Kollegen. In einer internen Facebook-Gruppe rufen „Dänisches Bettenlager“-Mitarbeiter deutschlandweit dazu auf, ihre Überstunden und freien Tage zu spenden. Die Resonanz ist riesig: „429 haben ihren Urlaub gespendet – und das nicht nur einen Tag. Und die, die keinen Resturlaub mehr hatten, haben Überstunden spendiert. Insgesamt kommen wir auf 4 Jahre und 6 Monate“, sagt Daniela Berlit in einem Interview mit RTL.

„Es ist überwältigend! So viele Kollegen aus ganz Deutschland haben mir ihre Zeit geschenkt, obwohl sie mich gar nicht kennen. Ich saß im Krankenhausflur und habe geweint, als ich das gehört habe!“, zitiert die „Bild“ die überglückliche Mutter.

Fiona ist auf dem Weg der Besserung

Mittlerweile hat Fiona mehrere Chemotherapie-Blöcke hinter sich gebracht, aktuell ist sie nach Medienangaben krebsfrei, ihre Chancen gesund zu werden, steigen. Wenn alles gut geht, will Fionas Mutter ab November wieder zur Arbeit gehen. Bis dahin hat sie das gespendete Urlaubskontingent allerdings noch lange nicht ausgeschöpft.

Doch was passiert mit dem Rest von etwa 3,5 Jahren? Christian Schirmer, Deutschland-Chef von „Dänisches Bettenlager“, hat da so eine Idee. „Wir haben mit diesem Zeitguthaben einen Zeitfonds geschaffen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig bei ähnlichen Fällen in Anspruch nehmen können“, sagt er gegenüber der „Bild“-Zeitung.