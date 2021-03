Kohlenmonoxid: 14-Jährige starb in der Badewanne

Anzeige

Duisburg. Ein 14 Jahre altes Mädchen ist in Duisburg beim Baden mutmaßlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Der Vater (41) fand die Jugendliche am Samstagnachmittag leblos in der Badewanne, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Sachverständiger überprüfe die Gastherme in der Wohnung. Einiges spreche dafür, dass die Therme das Unglück ausgelöst haben könnte, sagte ein Polizeisprecher.

Ganze Familie mit erhöhter Gaskonzentration im Blut

Die übrigen Familienmitglieder hätten über Schwindel geklagt und ebenfalls überhöhte Konzentrationen des Gases im Blut gehabt, wie eine Untersuchung im Krankenhaus ergab. Der Polizeisprecher riet dringend, Gasthermen regelmäßig warten zu lassen.

Durch einen Zufall habe es am selben Tag in einem anderen Duisburger Stadtteil ebenfalls einen mutmaßlichen Gasthermeunfall gegeben, berichtete die Polizei. Dabei sei ein 25-Jähriger in seinem Badezimmer bewusstlos zusammengebrochen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde er am Dienstagmittag weiter behandelt, sagte der Polizeisprecher.

Rettungssanitäter hätten außerdem sieben weitere Anwohner mit dem Verdacht auf leichte Kohlenmonoxidvergiftungen in Krankenhäuser gebracht.