Körbe mit Kokain und Haschisch: Spanische Polizei unterbindet Drogen-Lotterie

Murcia. Die spanische Polizei hat bei einer Drogenrazzia in der Stadt Murcia im Südosten Spaniens eine überraschende Entdeckung gemacht. Wie die spanische Generalpolizeidirektion mitteilte, haben die Beamten sechs Kilogramm Marihuana, 165 Marihuana-Pflanzen sowie unterschiedliche Mengen an Kokain und Haschisch beschlagnahmt. Daneben wurden auch 33 Halogenlampen und vier Klimaanlagen einkassiert.

Besonders ungewöhnlich war der Fund zweier Geschenkkörbe. In Spanien sind Präsentkörbe mit Getränken, Fleisch und Süßigkeiten besonders zu Weihnachten sehr beliebt. Die vorgefundenen Körbe beinhalteten neben jeweils einer Acht-Kilogramm-Schinkenkeule allerdings Kokain und Haschisch. Dazu passt, dass an einer Wand der durchsuchten Wohnung eine Liste mit Namen und Losnummern hing. Nach Angaben der Behörde sollen die Beschuldigten 15 Euro für eine Teilnahme an der hauseigenen Lotterie genommen haben.

Die beiden Männer im Alter von 30 und 45 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Sie sollen nicht nur Handel mit Drogen betrieben haben, sondern in der Wohnung auch den Konsum von Drogen organisiert haben. Außerdem wird ihnen Strombetrug vorgeworfen.