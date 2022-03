Kölner Zoo öffnet nach Brand in Regenwaldhaus

Anzeige

Köln. Nach einem Brand im Regenwaldhaus öffnet der Kölner Zoo am Mittwoch regulär. Nur das Regenwaldhaus bleibe geschlossen, teilte der Zoo auf seiner Website mit. Bei dem Brand am Dienstagabend waren ersten Einschätzungen zufolge mehrere Vögel in der Freiflughalle gestorben. Menschen waren nicht zu Schaden gekommen.

Brandursache zunächst unbekannt

Das Feuer war in der unten liegenden Mehrzweckhalle des im Jahr 2000 eröffneten Regenwaldhauses ausgebrochen. Dort befinden sich keine Tieranlagen. Anwohner hatten gegen 18.20 Uhr Rauch über dem Zoo gemeldet. Vermutlich war im Untergeschoss des Tropenhauses Futter in Brand geraten.

Die Brandursache war am Mittwochmorgen zunächst nicht bekannt. Wie ein Polizeisprecher sagte, sollen Brandermittler das Regenwaldhaus begutachten.