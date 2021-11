An Weihnachten dann als „Sexy Intubierte“? Kölner Jecken feiern dicht an dicht und lösen viel Kritik aus

Anzeige

Nach gut zwei Jahren ist es wieder soweit: In Köln hat um 11.11 Uhr der Straßenkarneval begonnen. Um größtmögliche Sicherheit zu schaffen, hat die Stadt auf allen Karnevalsveranstaltungen und teilweise auch auf der Straße die 2G-Regel verhängt. In bestimmten Zonen dürfen auch draußen nur Jecken feiern, die geimpft oder genesen sind.

Hunderte Menschen feiern dicht an dicht gedrängt und ohne Masken an der Zülpicher Straße den Beginn des Karnevals. In Anbetracht einer neuen Höchstzahl an Infektionen (50.196 am 11.11.) dürften diese Bilder ohnehin schon erschreckend wirken.

Entsprechend macht sich Fassungslosigkeit im Netz breit. Der Satiriker Jan Böhmermann twittert beispielsweise: „Alaaf! Heute als „Sexy Krankenschwester“ auf der Zülpicher Straße, an Weihnachten als „Sexy Intubierte“ in der Uniklinik!“.

Auch Politikerinnen wie die Sprecherin der Grünen in Friesland, Sina Beckmann, äußern sich bestürzt: „Es ist einfach zum Heulen! Wir laufen in die Vierte Welle, die Krankenhäuser sind jetzt schon randvoll, Pfleger*innen wollen nicht mehr weiter arbeiten – ich verstehe das“.

Ebenso schreibt Johanna Agci, Mitarbeiterin der Bundestagsfraktion der SPD: „Ich fasse es einfach nicht“.

Karneval in Köln: Lage laut Stadt unter Kontrolle

Trotz des großen Zulaufs ist die Lage in den Karneval-Hotspots in Köln nach Angaben der Stadt unter Kontrolle. Dies gelte auch für die abgesperrte Feier-Zone an und auf der Zülpicher Straße, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Stadt. Polizeipräsident Uwe Jacob sagte, dieser Bereich sei mittlerweile zu 100 Prozent voll, doch würden die Menschen jetzt in angrenzende Entlastungsflächen weitergeleitet. „Der Andrang ist groß“, sagte Jacob.

Der Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln hat trotz steigender Corona-Inzidenzen Tausende Feiernde angezogen. Um in den abgesperrten Bereichen hineingelassen zu werden, muss man geimpft oder genesen sein.