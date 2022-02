Kölner Friedensdemo gestartet - Oberbürgermeisterin: Signal „gegen Krieg in Europa“

Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Rosenmontag am Kölner Chlodwigplatz versammelt und halten ein Schild mit der Aufschrift "Fuck you Putin". Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zieht ein Protestmarsch durch die Innenstadt. © Quelle: Oliver Berg/dpa