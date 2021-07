Totes Baby in Babyklappe in Köln gefunden

Anzeige

Köln. In einer Babyklappe in Köln ist ein toter Säugling entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei das männliche Baby am Vormittag im Stadtteil Bilderstöckchen gefunden worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Todesursache unklar

Die Todesursache, insbesondere die Frage, ob das Kind zum Zeitpunkt der Geburt gelebt hat und lebensfähig war, soll noch am Montag durch eine Obduktion geklärt werden.

Die Polizei sucht derweil Zeugen. Wer in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei den Beamten in Köln melden.