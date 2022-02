Zeuge findet Babyleiche am Rheinufer in Köln

Anzeige

Köln. Am Rheinufer in Köln ist eine Babyleiche gefunden worden. Ein Zeuge habe das tote Kind am Mittwochmittag entdeckt und die Polizei alarmiert, teilten die Beamten mit. Der Bereich sei großräumig abgesperrt worden. Ein Kriminalkommissariat sei an Ort und Stelle und habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bat Zeugen, sich mit Hinweisen zu dem Fall zu melden.