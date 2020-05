Koalamädchen Ash: Ein Baby der Hoffnung für Australien

Anzeige

Der nach Reptilien benannte australische Park hat nicht nur Reptilien vorzuweisen: Im „Australian Reptile Park“ gibt es darüber hinaus auch Amphibien, Spinnen und Vögel zu sehen. Und Säugetiere. Wenn der attraktionsreiche Zoo in New South Wales am 1. Juni unter Corona-Auflagen wieder öffnet, hat er auch gleich eine buchstäblich kleine Sensation vorzuweisen: das erste hier geborene Koalababy nach den monatelangen verheerenden Buschfeuern. Noch befindet sich das im Januar zur Welt gekommene Baby im Beutel der Mutter.

Der australische Sommer mit seinen kaum zu löschenden Gigabränden hatte nicht nur die Koalabestände erschreckend dezimiert. Insgesamt, so schätzen Experten, starben mehr als eine Milliarde Tiere in den Flammen. So ist der im Park in Gefangenschaft geborene Koala ein Zeichen der Hoffnung. Ash (Asche) heißt das Koalamädchen - zu Ehren seiner gestorbenen Artgenossen.

Und aus der Asche erhebt sich bekanntlich nicht nur der mythische Vogel Phoenix, sondern die Welt, das Leben insgesamt. Der kleine Ash steht für die Natur, die sich von menschengemachten Desastern nie in die Knie zwingen lässt.

„Wir wissen, dass die Tiere ihre Besucher vermissen“

Der Zoowärter Dan Rumsey sagte laut australischer „Daily Mail“, dass Ash ein Hoffnungszeichen für die Zukunft sei. Die Koalas im „Australian Reptile Park“ seien „Botschafter für die Koalas in der Wildnis, für die, die wirklich in den Buschfeuern gelitten haben.“

Der „Australian Reptile Park“ hofft, seine Vorjahresmarke von sieben Koalageburten zu toppen. Auch im „Taronga Zoo“, im „Wildlife Sydney“ und im Zoo von Melbourne waren 2020 schon Koalababys zur Welt gekommen. Dan Rumsey freut sich auf die Neuöffnung nach der Corona-Auszeit am 1. Juni: „Wir wissen, dass die Tiere ihre Besucher vermissen“, sagte er der „Daily Mail“.