Koala-Klau: Teenager wegen Tierquälerei angeklagt

Perth. Einfach ein Tier mitnehmen und in Busch aussetzen. So Wegen des Diebstahls eines Koalas muss sich ein Jugendlicher im australischen Perth demnächst vor Gericht verantworten. Ein 17-Jähriger aus dem Vorort Parkwood soll das 15-jährige Tier namens Orana am vergangenen Sonntag aus dem Themenpark „Adventure World“ geklaut und im umliegenden Buschland ausgesetzt haben. Die Aktion habe er im Internetdienst Snapchat gepostet, berichtete die Zeitung „The West Australian“ am Freitag.

Das 15-jährige Tier brauchte dringend lebenswichtige Medikamente

Mitarbeiter des Parks hatten nach dem Verschwinden Oranas eine verzweifelte Suche gestartet. Sie brauche dringend Medikamente und werde sehr bald sterben, wenn sie nicht schnell gefunden werde, hieß es in sozialen Netzwerken. Schließlich wurde die Koala-Dame von freiwilligen Helfern in einem Baum sitzend einige Hundert Meter vom Themenpark entfernt entdeckt. „Ich hätte nie gedacht, dass wir sie finden würden“, sagte einer der Retter dem Sender 7News.

Der Dieb wurde wegen Tierquälerei angezeigt

Der Park dankte den zahlreichen Menschen, die sich an der Suche beteiligt hatten, in einem emotionalen Facebook-Post samt Foto des Koalas. Orana gehe es gut, hieß es.

Der Dieb wurde angezeigt und muss sich Anfang Februar vor einem Jugendgericht verantworten. Ihm wird Tierquälerei vorgeworfen. Er habe einem Tier unnötigen Schaden zugefügt und es von seinen Eigentümern gestohlen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.